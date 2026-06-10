RWE Aktie
Marktkap. 41,68 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Market-Perform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
56,98 €
|Abst. Kursziel*:
0,04%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
57,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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