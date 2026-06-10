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Bernstein Research

RWE Market-Perform

10:21 Uhr
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
57,06 EUR 1,78 EUR 3,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Market-Perform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
56,98 €		 Abst. Kursziel*:
0,04%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
57,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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