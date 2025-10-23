DAX 24.255 -0,1%ESt50 5.712 +0,1%MSCI World 4.423 -0,1%Top 10 Crypto 15,45 +2,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.304 +0,4%Euro 1,1622 -0,3%Öl 64,04 -0,7%Gold 4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
GSK-Aktie gewinnt klar: Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal erhöht GSK-Aktie gewinnt klar: Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal erhöht
JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAF-HOLLAND Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,74 EUR +0,14 EUR +0,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 667,3 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SAFH00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SAFH001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SFHLF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

SAF-HOLLAND SE Buy

09:36 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
14,74 EUR 0,14 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solides Geschäft in Europa werde weiter durch die Schwäche in Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum überschattet, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,76 €		 Abst. Kursziel*:
76,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,39%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

09:36 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.08.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

finanzen.net Erste Schätzungen: SAF-HOLLAND SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND mit Bronze-Medaille im EcoVadis Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zurück
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND awarded bronze medal in EcoVadis sustainability rating
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Supervisory Board decides to extend CEO Alexander Geis' contract early until 2031
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND achieves solid results in the first half of 2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND wins major order for swivel axle bogies in the military transport sector
RSS Feed
SAF-HOLLAND SE zu myNews hinzufügen