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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Deutsche Bank AG

Saint-Gobain Hold

10:11 Uhr
Saint-Gobain Hold
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns sei bestätigt worden, schrieb Jon Bell in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Der Fokus der Unternehmensführung liege weiterhin auf der Preis- und Kostendynamik, Margensteigerungen und dem Aufbau des Bereichs Bauchemie./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Hold

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
77,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,05%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

19.06.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
12.06.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
29.05.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
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