Sanofi Aktie
Marktkap. 90,26 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Da sich die neue Vorstandschefin des Pharmakonzerns, Belén Garijo, erstmals öffentlich äußern werde, dürfte das zweite Quartal ohne größere Überraschungen verlaufen sein, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das lasse jedoch Spielraum für eine leichte Anhebung der Jahresziele, abhängig von der Entwicklung im Impfstoffgeschäft in der zweiten Jahreshälfte./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,47 €
|Abst. Kursziel*:
32,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,84%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.