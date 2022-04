ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Zahlen seien zwar stark gewesen, doch aus Brasilien wehe Gegenwind, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die steigende Inflation in den Schwellenländern und die wesentliche Verschlechterung der Qualität der Vermögenswerte - insbesondere in Brasilien - seien kurzfristig wesentliche Belastungsfaktoren./ck/gl