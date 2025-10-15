Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 17,79 Mrd. EURKGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Bei der Sartorius-Tochter lägen sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) leicht über den Konsensschätzungen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
229,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
187,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
208,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,67%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|12:41
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|06.06.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|16.04.25
|Sartorius Stedim Biotech Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG