Top News
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines. Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
Sartorius Stedim Biotech Aktie

Marktkap. 20,58 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius Stedim Biotech Overweight

08.12.25
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Sartorius Stedim Biotech
Sartorius Stedim Biotech
205,40 EUR -2,30 EUR -1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 225 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet vom Laborausrüster wie auch von der Tochter Sartorius Stedim Biotech weiter hohes einstelliges Durchschnittswachstum, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
213,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
205,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,58%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

08.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.10.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Wie Experten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders&#8217; Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2024
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech resolves to propose dividend of 0.69 euros per share to Annual Shareholders&#8217; Meeting
