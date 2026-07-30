Schaeffler Aktie
Marktkap. 7,28 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Das Ziel für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 liege noch um 8 Prozent über ihrer Schätzung, aber nun um 5 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Schnelleinschätzung am Freitag. Die vom Auto- und Industriezulieferer überarbeitete Umsatzprognose liege im Rahmen ihrer Erwartung. Der Weg zur Gewinnschwelle im Bereich E-Mobilität sei neben den Wachstumsmöglichkeiten aus "sonstigen" Aktivitäten ein zentraler Bestandteil der Aktienstory./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,45 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,90 €
|Abst. Kursziel*:
51,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,86%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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