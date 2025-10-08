DAX 24.755 +0,6%ESt50 5.660 +0,2%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.712 -0,4%Euro 1,1613 -0,1%Öl 65,98 -0,2%Gold 4.044 +0,1%
Fed-Protokoll im Fokus: DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Schneider Electric Aktie

Marktkap. 138,5 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Goldman Sachs Group Inc.

Schneider Electric Buy

13:36 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
251,25 EUR 2,80 EUR 1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 249 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
250,30 €		 Abst. Kursziel*:
-0,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
251,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,50%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
256,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

13:36 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
29.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
29.09.25 Schneider Electric Buy UBS AG
mehr Analysen

