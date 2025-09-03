DAX 23.781 +0,8%ESt50 5.350 +0,5%Top 10 Crypto 15,31 -2,8%Dow 45.472 +0,4%Nas 21.570 +0,3%Bitcoin 94.006 -1,9%Euro 1,1645 -0,2%Öl 67,03 -0,5%Gold 3.549 -0,3%
Schneider Electric Aktie

217,15 EUR -0,20 EUR -0,09 %
STU
200,74 CHF -6,89 CHF -3,32 %
BRX
Marktkap. 118,9 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

11:31 Uhr
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Vier eigenwillige, aber dennoch verknüpfte Bereiche trieben das überlegene Wachstum der Franzosen an, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Er geht davon aus, dass sie in den kommenden vier Jahren 30 Prozent schneller wachsen als die Branchenkonkurrenz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
217,75 €		 Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
217,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
250,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

11:31 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
02.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.08.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Schneider Electric Buy UBS AG
mehr Analysen

