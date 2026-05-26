Schneider Electric Aktie
Marktkap. 153,6 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Das Interesse an Schneider scheine derweil zuzunehmen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
266,75 €
|Abst. Kursziel*:
21,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
267,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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