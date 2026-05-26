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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

08:01 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
267,35 EUR -2,25 EUR -0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Das Interesse an Schneider scheine derweil zuzunehmen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
266,75 €		 Abst. Kursziel*:
21,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
267,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:01 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
15.05.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
07.05.26 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
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