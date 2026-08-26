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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

15:46 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
142,76 EUR 2,66 EUR 1,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Gespräche mit SpaceX und dem führenden Turbinenblatthersteller Howmet hätten ihn in seiner ersten Einschätzung bekräftigt, dass SpaceX solche Komponenten nur für die Stromversorgung der eigenen KI-Rechenzentren herstellen wolle, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der grundsätzlich hohen Nachfrage nach Gasturbinen sollten deren Hersteller weiterhin profitieren./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 12:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
141,47 €		 Abst. Kursziel*:
73,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
142,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,62%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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