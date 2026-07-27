DAX 26.022 +1,5%ESt50 6.419 +1,0%MSCI World 4.888 +0,8%Top 10 Crypto 8,2020 +0,9%Nas 25.686 +1,2%Bitcoin 54.751 -0,4%Euro 1,1526 -0,2%Öl 82,86 -8,1%Gold 4.031 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Verhandlungen mit Iran: Dow startet stärker -- DAX erstmals über 26.000 Punkte -- Gold, HENSOLDT, TUI, Lufthansa, BYD, Xiaomi, Commerzbank, Alibaba, DroneShield, Telekom im Fokus
Top News
Microsoft: Der Mag7-Wert ist einer meiner neuen KI-Favoriten. Goldman Sachs setzt die Aktie jetzt auf die Conviction Buy-List! Microsoft: Der Mag7-Wert ist einer meiner neuen KI-Favoriten. Goldman Sachs setzt die Aktie jetzt auf die Conviction Buy-List!
Neues Rekordhoch: Sinkende Ölpreise schicken DAX zeitweise über 26.000-Punkte-Marke Neues Rekordhoch: Sinkende Ölpreise schicken DAX zeitweise über 26.000-Punkte-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,16 EUR +2,13 EUR +5,75 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Healthineers jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 41,25 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

15:26 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
39,16 EUR 2,13 EUR 5,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54,30 auf 57,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gestiegene Sektor-Multiplikatoren überlagerten in seinem Modell die für den Medizintechnikkonzern gesenkten Schätzungen, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental betrachtet wirke die Bewertung der Aktie attraktiv, wobei die Siemens-Beteiligung mittelfristig eine Belastung bleibe./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,03 €		 Abst. Kursziel*:
47,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,58%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

15:26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:21 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
13:51 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
31.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von JP Morgan Chase & Co. Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Hold
dpa-afx Siemens Healthineers-Aktie festigt jüngste Erholung
finanzen.net Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert mittags
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Siemens Healthineers-Aktie ein
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen