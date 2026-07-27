JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

15:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54,30 auf 57,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gestiegene Sektor-Multiplikatoren überlagerten in seinem Modell die für den Medizintechnikkonzern gesenkten Schätzungen, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental betrachtet wirke die Bewertung der Aktie attraktiv, wobei die Siemens-Beteiligung mittelfristig eine Belastung bleibe./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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