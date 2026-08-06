Siemens Aktie
Marktkap. 217,97 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe seine und die Markterwartungen alles in allem komfortabel übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er nicht damit gerechnet, dass Aufträge im Unternehmensbereich Digital Industries so spät in der Berichtssaison ausbleiben würden. Der durch diesen Faktor bedingte Kursrutsch sei nachvollziehbar. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr aber halte er die Aktien weiterhin für attraktiv bewertet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
273,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
279,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
290,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|08:01
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG