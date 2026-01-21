Stabilus Aktie
Marktkap. 455,47 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies auf sich fortsetzenden Druck in China und der Asien-Pazifik-Region, wobei der Hauptgrund dafür die schwierige Marktentwicklung in der Automobilbranche sei. Der Umsatz des Auto- und Industriezulieferers sei insgesamt im Jahresvergleich rückläufig gewesen und habe zudem leicht unter der Konsensprognose gelegen, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch das bereinigte operative Ergebnis sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Overweight
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,50 €
|Abst. Kursziel*:
100,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,57%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|10:46
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.22
|Stabilus Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.22
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.21
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA