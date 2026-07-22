DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.825 +1,7%Top 10 Crypto 8,3620 +1,2%Nas 25.127 +2,8%Bitcoin 56.186 +0,8%Euro 1,1531 +0,7%Öl 88,98 -1,9%Gold 4.113 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft 870747 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX letztlich stärker -- US-Börsen ziehen an -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- SpaceX, Meta, NVIDIA, AMD, Micron im Fokus
Top News
Rekordumsatz und Gewinnsprung: Warum fällt die Robinhood-Aktie trotz starker Zahlen? Rekordumsatz und Gewinnsprung: Warum fällt die Robinhood-Aktie trotz starker Zahlen?
Alphabet-Aktie im KI-Rausch: Wird die Milliardenoffensive zum Risiko? Alphabet-Aktie im KI-Rausch: Wird die Milliardenoffensive zum Risiko?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
5,07 EUR -0,17 EUR -3,27 %
STU
5,87 USD -0,13 USD -2,17 %
BTT
finanzen.net zero
Stellantis jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,68 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Neutral

21:21 Uhr
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
5,07 EUR -0,17 EUR -3,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 im Schnitt um 13 Prozent. Dies spiegele das etwas schwierigere Umfeld in Europa wider. Er geht davon aus, dass der Autobauer in den kommenden zwei Jahren operativ an der Gewinnschwelle agieren wird./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Neutral

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,07 €		 Abst. Kursziel*:
18,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,46%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

21:21 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:11 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
14:01 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Schwarze Zahlen Stellantis-Aktie von Marge belastet: VW-Rivale mit Comeback - Nordamerika zieht Konzern aus der Krise Stellantis-Aktie von Marge belastet: VW-Rivale mit Comeback - Nordamerika zieht Konzern aus der Krise
finanzen.net Pluszeichen in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Stellantis
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich fester
finanzen.net Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Donnerstagmittag auf rotes Terrain
dpa-afx ROUNDUP: VW-Rivale Stellantis auf dem Weg der Besserung - Aktie fällt
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagvormittag massiv unter Druck
MotleyFool A Strange Pairing Between Stellantis and Carvana Is a Match Made in Heaven
MotleyFool Stellantis Stock Could Pop on Turnaround, but This Is Still a Red Flag
RTE.ie IAA proposes 15% cut in Dublin Airport charges for 2027
Benzinga Stellantis Stock Rises 2% in Monday Premarket as Shipments Jump 10%, With Ram, Jeep and Chrysler Driving North America Rebound
Benzinga Stellantis Shipments Climb 10% As North America Powers Growth
RTE.ie Stellantis vehicle shipments rise 10% in second quarter
MotleyFool Stellantis Trails Its Rival on Key Metrics but Offers Compelling Upside for Patient Investors
FOX Business Fiat launches tiny EV in US with shockingly low price tag - and one major catch
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen