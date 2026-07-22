Stellantis Aktie
Marktkap. 14,68 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 im Schnitt um 13 Prozent. Dies spiegele das etwas schwierigere Umfeld in Europa wider. Er geht davon aus, dass der Autobauer in den kommenden zwei Jahren operativ an der Gewinnschwelle agieren wird./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,07 €
|Abst. Kursziel*:
18,41%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,46%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|21:21
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:21
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|21:21
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.