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Marktkap. 52,39 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

10:06 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
64,31 EUR 5,47 EUR 9,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die erhöhten Ziele des Halbleiterkonzerns für die diesjährigen Umsätze mit Rechenzentren von über 500 Millionen auf etwa eine Milliarde Dollar stimmten mit seinen Annahmen überein, schrieb Janardan Menon am Dienstag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,92 €		 Abst. Kursziel*:
15,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:06 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
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