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Symbol STMEF

Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

08:41 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Franzosen am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte er seine Schätzungen an größere Wachstumschancen angesichts der Nachfrage nach KI-Chips an. Duval setzt aber momentan eher auf Infineon-Aktien./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
64,90 €		 Abst. Kursziel*:
-10,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
66,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,24%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:41 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.06.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
02.06.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
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