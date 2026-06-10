Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Franzosen am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte er seine Schätzungen an größere Wachstumschancen angesichts der Nachfrage nach KI-Chips an. Duval setzt aber momentan eher auf Infineon-Aktien./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:08 / BST

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