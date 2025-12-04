Ströer Aktie
Marktkap. 2,04 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 72 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,85 €
|Abst. Kursziel*:
67,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,78%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|09:46
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
