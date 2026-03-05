DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1320 -4,9%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
Marktkap. 1,91 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Neutral

11:06 Uhr
Ströer SECo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 41,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das unsichere Wirtschaftsumfeld trübe die Berechenbarkeit im Bereich Außenwerbung, schrieb James Tate am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Prinzipiell sei Ströer hier aber überdurchschnittlich stark und dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Neutral

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,65 €		 Abst. Kursziel*:
22,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,30%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

