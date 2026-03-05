Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Neutral

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 41,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das unsichere Wirtschaftsumfeld trübe die Berechenbarkeit im Bereich Außenwerbung, schrieb James Tate am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Prinzipiell sei Ströer hier aber überdurchschnittlich stark und dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER