Ströer Aktie
Marktkap. 2,17 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach ProSiebenSat.1 habe nun mit Ströer ein weiteres von Werbung abhängiges deutsches Unternehmen den Jahresausblick gesenkt, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach der Warnung des Medienkonzerns hätten die Anleger das wohl schon ein Stück weit vorweggenommen. Die Konsensschätzung für den diesjährigen Ströer-Gewinn (EPS) dürfte aber um rund 10 Prozent sinken./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Outperform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,00 €
|Abst. Kursziel*:
53,85%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,26%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|13:41
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Ströer Buy
|Warburg Research
|08:01
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
