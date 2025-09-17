Bernstein Research

Ströer SECo Outperform

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach ProSiebenSat.1 habe nun mit Ströer ein weiteres von Werbung abhängiges deutsches Unternehmen den Jahresausblick gesenkt, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach der Warnung des Medienkonzerns hätten die Anleger das wohl schon ein Stück weit vorweggenommen. Die Konsensschätzung für den diesjährigen Ströer-Gewinn (EPS) dürfte aber um rund 10 Prozent sinken./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:47 / UTC

