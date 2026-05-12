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Marktkap. 2,16 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

08:36 Uhr
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Werbekonzern habe im ersten Quartal einen beruhigenden Jahresauftakt abgeliefert, schrieb Annick Maas am Dienstagabend. Sie aktualisierte ihr Bewertungsmodell auf der Basis der mitgelieferten Prognose für das zweite Quartal./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Market-Perform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
39,64 €		 Abst. Kursziel*:
-9,18%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
39,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,93%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:36 Ströer Market-Perform Bernstein Research
08:06 Ströer Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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