DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SUSS MicroTec Aktie

Marktkap. 692,36 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
28,70 EUR -0,30 EUR -1,03%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die enttäuschende Marge habe zur Prognosesenkung geführt, schrieb Malte Schaumann am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Dies sei zwar eine klare Enttäuschung, strukturelle Probleme habe der Halbleiterzulieferer allerdings nicht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,98 €		 Abst. Kursziel*:
122,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
109,06%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

10:11 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
09:06 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08:01 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
27.10.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx Enttäuschendes Quartal SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Suss erschreckt Anleger mit enttäuschendem Margentrend
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Hold'
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im TecDAX
dpa-afx ROUNDUP: Suss senkt Ausblick nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt tief
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Suss erschreckt die Anleger mit entäuschendem Margentrend
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec nach gesenkten Zielen auf 'Hold'
EQS Group EQS-Adhoc: Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS für das dritte Quartal 2025 deutlich unterhalb der Markterwartung – Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 reduziert
EQS Group EQS-Adhoc: Preliminary figures of SUSS for the third quarter of 2025 significantly below market expectations – Guidance for gross profit margin and EBIT margin for the financial year 2025 reduced
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend proposal and re-elects Jan Smits to the Supervisory Board
