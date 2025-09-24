SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 633,87 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,64 €
|Abst. Kursziel*:
-7,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,25%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
