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WKN A1H81M

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Symbol SSREF

Goldman Sachs Group Inc.

Swiss Re Sell

13:01 Uhr
Swiss Re Sell
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Rückversicherers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Sell

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
114,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
120,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,16%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
120,55 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,43%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
126,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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