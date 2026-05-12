Goldman Sachs Group Inc.

Swiss Re Sell

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Rückversicherers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re