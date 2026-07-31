DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.907 +1,2%Top 10 Crypto 8,2400 +1,4%Nas 25.942 +2,2%Bitcoin 55.452 +0,9%Euro 1,1516 -0,3%Öl 83,88 -6,9%Gold 4.048 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Verhandlungen mit Iran: DAX schließt erstmals über 26.000 Punkten -- US-Börsen legen zu -- Gold, TUI, Lufthansa, Commerzbank, Alibaba, Micron, DroneShield, Telekom, Ölaktien im Fokus
Top News
Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Diskussion um Kostenübernahme für Abnehmspritzen Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Diskussion um Kostenübernahme für Abnehmspritzen
BioNTech: Neuer CEO gefunden - Aktie im Plus BioNTech: Neuer CEO gefunden - Aktie im Plus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
89,24 EUR +0,12 EUR +0,13 %
STU
finanzen.net zero
Symrise jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 12,22 Mrd. EUR

KGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Bernstein Research

Symrise Market-Perform

20:36 Uhr
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
89,24 EUR 0,12 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. "Sonne und Schatten", titelte Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf das zweite Quartal. Unter dem Strich bleibe es unsicher, wann der Aromen- und Duftstoffhersteller zu einem branchenführenden Wachstum zurückkehren könne./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Market-Perform

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
89,78 €		 Abst. Kursziel*:
10,27%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
89,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

20:36 Symrise Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Symrise Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise legt am Montagnachmittag zu
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert mittags
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittag schwächer
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag ohne große Veränderung
finanzen.net Juli 2026: Experten empfehlen Symrise-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Ende des Freitagshandels stärker
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Symrise reports solid H1 2026 performance with accelerating growth momentum in Q2
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Symrise signs a put option agreement to acquire Floral Concept
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen