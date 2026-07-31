Symrise Aktie
Marktkap. 12,22 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. "Sonne und Schatten", titelte Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf das zweite Quartal. Unter dem Strich bleibe es unsicher, wann der Aromen- und Duftstoffhersteller zu einem branchenführenden Wachstum zurückkehren könne./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Market-Perform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
89,78 €
|Abst. Kursziel*:
10,27%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
89,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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