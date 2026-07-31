Bernstein Research

Symrise Market-Perform

20:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. "Sonne und Schatten", titelte Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf das zweite Quartal. Unter dem Strich bleibe es unsicher, wann der Aromen- und Duftstoffhersteller zu einem branchenführenden Wachstum zurückkehren könne./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise