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Symbol SYIEF

Goldman Sachs Group Inc.

Symrise Neutral

08:36 Uhr
Symrise Neutral
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie zwar bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Aromenhersteller. Fraser setzt aber auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan, bei dem sie die Einstufung von "Sell" auf "Buy" drehte, sowie Croda und Kerry./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Neutral

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,52 €		 Abst. Kursziel*:
-1,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,08%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:36 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Symrise Kaufen DZ BANK
12.05.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Symrise Buy UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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