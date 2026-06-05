Symrise Aktie
Marktkap. 10,68 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie zwar bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Aromenhersteller. Fraser setzt aber auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan, bei dem sie die Einstufung von "Sell" auf "Buy" drehte, sowie Croda und Kerry./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Neutral
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,52 €
|Abst. Kursziel*:
-1,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,08%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|08:36
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|08:36
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital