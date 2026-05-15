TeamViewer Aktie
Marktkap. 858,6 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rollte seine Bewertungsbasis für die Aktien am Freitagabend etwas nach vorne. Er bleibt aber an der Seitenlinie, da er den Kurs angesichts der Risiken für das Wachstum im eigenen Kerngeschäft mit Fernwartungssoftware sowie bei der übernommenen 1E für angemessen hält./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
5,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,42 €
|Abst. Kursziel*:
1,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|TeamViewer Neutral
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|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
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|Barclays Capital
|07.05.26
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