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Goldman Sachs Group Inc.

TeamViewer Neutral

08:01 Uhr
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rollte seine Bewertungsbasis für die Aktien am Freitagabend etwas nach vorne. Er bleibt aber an der Seitenlinie, da er den Kurs angesichts der Risiken für das Wachstum im eigenen Kerngeschäft mit Fernwartungssoftware sowie bei der übernommenen 1E für angemessen hält./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,42 €		 Abst. Kursziel*:
1,48%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

08:01 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
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