DAX 24.070 +0,0%ESt50 5.957 +0,3%MSCI World 4.593 +0,1%Top 10 Crypto 9,6310 +1,6%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.488 +0,2%Euro 1,1799 +0,0%Öl 95,57 +0,7%Gold 4.828 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX mit Plus -- Asiens Börsen fest: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust
Deutsche Bank-Aktie legt dennoch zu: Verdi droht mit Warnstreiks bei Tochter Postbank Deutsche Bank-Aktie legt dennoch zu: Verdi droht mit Warnstreiks bei Tochter Postbank
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
8,87 EUR +0,09 EUR +1,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,4 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:01 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
8,87 EUR 0,09 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,82 €		 Abst. Kursziel*:
47,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,56%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
16.03.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
09.03.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
20.02.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

dpa-afx Handelsregeln Aktien von Stahltiteln wie Salzgitter, thyssenkrupp & Co. auf Erfolgskurs: EU-Einigung auf schärfere Importregeln Aktien von Stahltiteln wie Salzgitter, thyssenkrupp & Co. auf Erfolgskurs: EU-Einigung auf schärfere Importregeln
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag fester
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittwochmittag an Boden
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
thyssenkrupp AG zu myNews hinzufügen