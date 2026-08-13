thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 7,72 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
AI Analyse
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,80 auf 15,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Essener an. In der Frage-Antwort-Runde habe das Management eine Abspaltung von Steel Europe vergleichbar mit TKMS und Accelis signalisiert. Es mache sich Hoffnung breit, dass sie auf dem Kapitalmarkttag der Stahlsparte im September angekündigt werde./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,83 €
|Abst. Kursziel*:
8,46%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
13,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,97%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|thyssenkrupp Neutral
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