JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,80 auf 15,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Essener an. In der Frage-Antwort-Runde habe das Management eine Abspaltung von Steel Europe vergleichbar mit TKMS und Accelis signalisiert. Es mache sich Hoffnung breit, dass sie auf dem Kapitalmarkttag der Stahlsparte im September angekündigt werde./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

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Bildquellen: thyssenkrupp AG