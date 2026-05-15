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thyssenkrupp nucera Aktie

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7,01 EUR -0,03 EUR -0,36 %
STU
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Marktkap. 894,31 Mio. EUR

KGV 283,52 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
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Symbol THYKF

Goldman Sachs Group Inc.

thyssenkrupp nucera Neutral

11:56 Uhr
thyssenkrupp nucera Neutral
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,01 EUR -0,03 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 9,00 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht noch einmal an. Er ist nun etwas skeptischer hinsichtlich der Umsätze im Chlor-Alkali-Segment (CA)./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:32 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,99 €		 Abst. Kursziel*:
23,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,77%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19.03.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
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