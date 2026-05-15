thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 894,31 Mio. EURKGV 283,52 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
thyssenkrupp nucera Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 9,00 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht noch einmal an. Er ist nun etwas skeptischer hinsichtlich der Umsätze im Chlor-Alkali-Segment (CA)./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:32 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp nucera
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
8,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
6,99 €
|Abst. Kursziel*:
23,03%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,77%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|11:56
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG