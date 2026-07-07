Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach einer Phase breiter Kursgewinne entkoppelten sich die europäischen Rüstungswerte zunehmend voneinander, schrieb Adrien Rabier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf das zweite Quartal bevorzuge er Aktien von Unternehmen mit Verbesserungspotenzial aus eigener Kraft wie Leonardo und Thales sowie einem überdurchschnittlichen Wachstum wie Rheinmetall./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com