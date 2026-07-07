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Symbol TKMSF

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

09:11 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach einer Phase breiter Kursgewinne entkoppelten sich die europäischen Rüstungswerte zunehmend voneinander, schrieb Adrien Rabier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf das zweite Quartal bevorzuge er Aktien von Unternehmen mit Verbesserungspotenzial aus eigener Kraft wie Leonardo und Thales sowie einem überdurchschnittlichen Wachstum wie Rheinmetall./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
92,70 €		 Abst. Kursziel*:
-18,02%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
87,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,44%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

09:11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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14.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
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