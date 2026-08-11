TUI Aktie
Marktkap. 3,81 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die gebuchten Umsätze in der Sommersaison und die Auslastung der Hotels hätten sich im Vergleich zum Mai verbessert, schrieb Richard J. Clarke in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Alles in allem seien die Trends aber schwächer als das Management des Reiseveranstalters dies für die späte Buchungsphase antizipiert habe./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,72 €
|Abst. Kursziel*:
19,11%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,99%
|
Analyst Name:
Richard J. Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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