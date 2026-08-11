DAX 26.481 +0,3%ESt50 6.559 +0,1%MSCI World 4.999 +0,1%Top 10 Crypto 8,3045 +2,9%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.610 +1,0%Euro 1,1544 +0,0%Öl 89,24 +0,4%Gold 4.408 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 RENK RENK73 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- Super Micro Computer steigert Gewinn -- Chip-Aktien, Tencent, Lumentum, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, BASF, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
7,30 EUR -0,07 EUR -0,90 %
STU
finanzen.net zero
TUI jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,81 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

AI Analyse

Bernstein Research

TUI Market-Perform

10:21 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,30 EUR -0,07 EUR -0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die gebuchten Umsätze in der Sommersaison und die Auslastung der Hotels hätten sich im Vergleich zum Mai verbessert, schrieb Richard J. Clarke in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Alles in allem seien die Trends aber schwächer als das Management des Reiseveranstalters dies für die späte Buchungsphase antizipiert habe./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,72 €		 Abst. Kursziel*:
19,11%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,99%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

12:06 TUI Neutral UBS AG
10:41 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:21 TUI Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: ThyssenKrupp Nucera, JENOPTIK, Vestas, TUI und TKMS. Stocks in Action: ThyssenKrupp Nucera, JENOPTIK, Vestas, TUI und TKMS.
dpa-afx TUI-Aktie schwächer: Urlauber buchen weiter Last Minute
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen
finanzen.net TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von TUI
finanzen.net MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor einem Jahr verloren
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit roter Tendenz
EQS Group EQS-News: TUI beweist Resilienz und erzielte im Q3 trotz geopolitischer Unsicherheiten und Einmaleffekten ein bereinigtes EBIT von 234,6 Mio. € zu konstanten Wechselkursen, Prognose für GJ26 bestätigt
finanzen.net Ausblick: TUI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EQS Group EQS-News: TUI delivered resilient Q3 underlying EBIT of €234.6m (at CC), demonstrating the strength of its business despite geopolitical headwinds and one-offs, FY26 guidance reaffirmed
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
BBC Tui sees summer sales fall 10% due to cautious UK customers
BBC Tui sees summer sales fall 10% due to cautious UK customers
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.