Jefferies & Company Inc.

UniCredit Buy

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung der italienischen Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 61,50 Euro belassen. Der Schwerpunkt der besprochenen Themen habe auf den geplanten Übernahmen, verschiedenen Optionen für die Zukunft, der Ausrichtung des Stand-alone-Geschäfts und der Generierung von Überschusskapital gelegen, schrieb Marco Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 01:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 01:43 / ET

