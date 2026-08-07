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Symbol UNLYF

Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

11:51 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
53,93 EUR -0,52 EUR -0,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. David Hayes attestierte dem Konsumgüterkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine außergewöhnliche Entwicklung des Absatzvolumens und des Produktmixes im zweiten Quartal. Die Frage sei aber, ob dahinter ein Reifeprozess steckt oder nur Sondereffekte, schrieb er./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
53,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,43 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

11:51 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
03.08.26 Unilever Sell UBS AG
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