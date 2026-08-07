Unilever Aktie
Marktkap. 117,77 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. David Hayes attestierte dem Konsumgüterkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine außergewöhnliche Entwicklung des Absatzvolumens und des Produktmixes im zweiten Quartal. Die Frage sei aber, ob dahinter ein Reifeprozess steckt oder nur Sondereffekte, schrieb er./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
53,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,43 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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