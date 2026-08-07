Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. David Hayes attestierte dem Konsumgüterkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine außergewöhnliche Entwicklung des Absatzvolumens und des Produktmixes im zweiten Quartal. Die Frage sei aber, ob dahinter ein Reifeprozess steckt oder nur Sondereffekte, schrieb er./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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