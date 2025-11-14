Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,96 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Autozulieferers vom Kapitalmarkttag seien realistisch, genügten den Anlegern allerdings vermutlich nicht, schrieb Vanessa Jeffriess am Donnerstagmorgen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,35 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,45 €
|Abst. Kursziel*:
-9,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,51%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
