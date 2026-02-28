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Marktkap. 23,3 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

12:26 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Deepa Venkateswaran berichtete am Donnerstagnachmittag von einem Telefongespräch mit den Dänen vor den Zahlen zum ersten Quartal. Es sei über Auftragseingänge, US-Zölle, eine neue Fabrik in Großbritannien und den Iran-Krieg gesprochen worden. Von letzterem sollten die Auswirkungen kurzfristig noch gering bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
195,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,01 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
180,78 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:26 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
23.03.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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