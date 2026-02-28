Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 23,3 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Deepa Venkateswaran berichtete am Donnerstagnachmittag von einem Telefongespräch mit den Dänen vor den Zahlen zum ersten Quartal. Es sei über Auftragseingänge, US-Zölle, eine neue Fabrik in Großbritannien und den Iran-Krieg gesprochen worden. Von letzterem sollten die Auswirkungen kurzfristig noch gering bleiben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
195,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
180,78 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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