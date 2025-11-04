JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Margen und Barmittelzuflüsse des Herstellers von Windkraftanlagen seien stark gewesen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Er hob zudem die Aktienrückkäufe hervor./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT

