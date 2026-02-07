Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 21,84 Mrd. EURKGV 29,82
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 212 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch infolge des Quartalsberichts biete eine gute Chance zum Positionsausbau, schrieb Akash Gupta am Sonntagabend. Der Auftragseingang habe positiv überrascht und die Nachfrage dürfte 2026 hoch bleiben. Die Erholung im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land sei gelungen, die Risiken für den Bereich der Anlagen auf See gesunken - nun sei das Instandhaltungsgeschäft an der Reihe./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 20:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
212,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
176,89 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG