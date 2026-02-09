DAX 24.899 -0,4%ESt50 6.041 -0,1%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.055 -0,2%Bitcoin 56.243 -2,8%Euro 1,1853 -0,4%Öl 69,79 +1,0%Gold 5.057 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street fällt zurück -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Ölpreise im Aufwind: Iran-Konflikt treibt an Ölpreise im Aufwind: Iran-Konflikt treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VINCI Aktie

Kaufen
Verkaufen
VINCI Aktien-Sparplan
134,05 EUR +1,20 EUR +0,90 %
STU
120,79 CHF -0,19 CHF -0,16 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 74,06 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 867475

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

15:36 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
134,05 EUR 1,20 EUR 0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen des Infrastrukturkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Kapitalallokation, die Verwendung des Betriebskapitals, die Wachstumsaussichten im Energiesektor, die Zukunft der Autobahnkonzessionen und die Energieplattform von Vinci seien die Hauptthemen der Gespräche mit dem Management gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
133,85 €		 Abst. Kursziel*:
6,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
134,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,68%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

15:36 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 VINCI Buy UBS AG
06.02.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx VINCI-Aktie klettert: Erwartungen in 2025 übertroffen
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Renk, Bayer, Lufthansa, Bechtle
dpa-afx ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur VINCI-Aktie
TraderFox Stocks in Action: Jenoptik, Adidas, Atoss Software, Fraport, Vinci
Zacks ISRG's da Vinci Gets FDA Nod for Advanced Cardiac Procedures
Zacks da Vinci 5 Expands Globally: Can ISRG Beat Overseas Cost Hurdles?
Zacks Can da Vinci 5 Expand Intuitive Surgical's TAM Beyond Core Surgeries?
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q1 2025 Earnings Transcript
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q3 2024 Earnings Transcript
Zacks ISRG Gets FDA Clearance to Use da Vinci SP Robot for General Surgeries
Globes State pays Da Vinci penthouse residents NIS 70,000 monthly
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$46 million funding in Vinci
RSS Feed
VINCI zu myNews hinzufügen