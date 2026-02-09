VINCI Aktie
Marktkap. 74,06 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen des Infrastrukturkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Kapitalallokation, die Verwendung des Betriebskapitals, die Wachstumsaussichten im Energiesektor, die Zukunft der Autobahnkonzessionen und die Energieplattform von Vinci seien die Hauptthemen der Gespräche mit dem Management gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
143,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
133,85 €
|Abst. Kursziel*:
6,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
134,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,68%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
