FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone angesichts einer Partnerschaft mit der Luxemburger Finanzholding Altice beim Glasfaser-Ausbau in Deutschland auf "Buy" belassen. Analyst Robert Grindle sieht in der Nachricht einen wesentlichen positiven Kurstreiber für den Telekom-Konzern, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Dies gehe einher mit anderen Portfolio-Maßnahmen, darunter der in Medienberichten thematisierte Verkauf weiterer Anteile an der Funkturm-Tochter Vantage Towers. Die Monetarisierung der Vantage-Towers-Anteile könne so etwas sein wie eine Erlösung für den Vodafone-Aktienkurs./tih/ngu