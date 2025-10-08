WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,3 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der jüngste Kurssprung beim Chipindustrie-Zulieferer Siltronic, an dem der Chemiekonzern beteiligt ist, sowie die Hoffnung auf politische Unterstützung für die Energiekosten hätten den Aktienkurs zuletzt offenbar trotz sinkender Konsensschätzungen gestützt, schrieb Sebastian Bray in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es sei indes kein Geheimnis, dass Wacker ein schwieriges Quartal hinter sich habe. Bray rechnet mit einer Konkretisierung des operativen Ergebnisausblicks (Ebitda) für 2025 am unteren Ende der aktuellen Zielspanne. Er senkte seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2027 deutlich./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,25 €
|Abst. Kursziel*:
1,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
66,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,72%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
