WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,2 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Quartals liege auch ohne einen Sonderertrag im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen etwas über der Markterwartung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns liege in der Mitte der Spanne auf dem Niveau der Markterwartung./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
84,80 €
|Abst. Kursziel*:
-29,25%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
87,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,74%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|WACKER CHEMIE Halten
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|WACKER CHEMIE Neutral
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|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.