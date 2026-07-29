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WKN WCH888

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ISIN DE000WCH8881

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Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

09:36 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Quartals liege auch ohne einen Sonderertrag im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen etwas über der Markterwartung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns liege in der Mitte der Spanne auf dem Niveau der Markterwartung./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
84,80 €		 Abst. Kursziel*:
-29,25%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
87,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,74%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:36 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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