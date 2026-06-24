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Zalando Aktie

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Zalando Aktien-Sparplan
25,21 EUR -1,33 EUR -5,01 %
STU
finanzen.net zero
Zalando jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 6,44 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
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WKN ZAL111

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Symbol ZLDSF

Goldman Sachs Group Inc.

Zalando Buy

10:51 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
25,21 EUR -1,33 EUR -5,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Richard Edwards wies am Freitag in seiner Reaktion auf die Bilanzprüfung der Bafin darauf hin, dass der Online-Modehändler sie als rein formell bezeichnet habe und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,15 €		 Abst. Kursziel*:
74,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,53%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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