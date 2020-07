Gilead Sciences: Günstiges Remdesivir für Corona-Patienten in Indien. Salzgitter-Chef zeigt thyssenkrupp die kalte Schulter. US-Notenbank signalisiert Bereitschaft für weitere Krisenmaßnahmen. FMC legt Hauptversammlung auf den 27. August. Microsoft und Zoom wollen keine Nutzerdaten mehr an Hongkongs Behörden weitergeben. AstraZeneca-Mittel erhält EU-Zulassung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ghosn hat mutmaßlichen Fluchthelfern fast 900.000 Dollar gezahlt.

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Mittwoch in rot. Der DAX eröffnete 0,59 Prozent leichter bei 12.542,58 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus. Daneben bewegt sich auch der TecDAX etwas tiefer, wogegen er zu Handelsbeginn schon um 0,30 Prozent auf 3.022,65 Stellen gefallen war. Angesichts weltweit steigender Corona-Zahlen bleiben die Anleger in Deckung. Schon am Vortag hatten sie die jüngste Erholungsrally genutzt, um Kasse zu machen. Für Beunruhigung an den Börsen sorgen Aussagen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Pandemie. "Nach einem imposanten Start in die Woche gönnen sich die Anleger erst einmal eine Verschnaufpause", bewertete Milan Cutkovic die derzeitige Lage am Aktienmarkt. Einige der Anleger nähmen nun die Gewinne der vergangenen Handelstage mit, erklärte der Marktanalyst vom Broker AxiTrader.





Europas Märkte weisen am Mittwoch Verluste aus. Der EuroSTOXX 50 startete 0,32 Prozent niedriger bei 3.310,83 Punkten und liegt auch anschließend in rotem Terrain. Schon am Vortag machten die Börsen einen Rücksetzer und nun wird diese Konsolidierung fortgesetzt. Beachtung finden Äußerungen von Fed-Vizechef Richard Clarida, wonach die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft allein von der Coronakrise abhänge und man die steigenden Infektionszahlen mit Besorgnis beobachte.





Am Dienstag ließen Anleger in den USA Vorsicht walten. Der US-Leitindex Dow Jones wies zum Handelsstart ein Minus von 0,44 Prozent bei 26.172,01 Punkten aus, rutschte im Verlauf aber ins Minus und ging mit einem Abschlag von 1,51 Prozent bei 25.890,53 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite schloss daneben 0,86 Prozent schwächer bei 10.343,89 Punkten. NASDAQ 100 erreichte unterdessen bei 10.704,93 einen neuen Höchststand, bevor es auch hier abwärts ging - um 0,75 Prozent auf 10.524,01 Indexpunkte. Am Dienstag machten Anleger in den USA nach den jüngsten Kursgewinnen Kasse. Daneben steht die Quartalssaison kurz bevor. Diese dürfte laut Oanda-Analyst Craig Erlam "natürlich ein Desaster werden", wie er gegenüber der dpa verlautete. Ansonsten sprechen Marktteilnehmer von einem impulsarmen Handel, auch wenn im späten Verlauf die Nachricht belastete, dass die USA offiziell aus der WHO ausgetreten sind.