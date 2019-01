Asiens Börsen überwiegend im Minus -- OSRAM blickt pessimistisch auf das vergangene Quartal -- China und USA weit von Lösung ihres Handelskonfliktes entfernt -- Amazon im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Mittwoch Gewinne. Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,75 Prozent bei 10.884,75 Punkten in den Handel und legte auch weiterhin zu. Bei Handelsschluss stand ein Plus von 0,83 Prozent bei 10.893,32 Punkten auf der Kurstafel. Der TecDAX zeigte sich im Mittwochshandel ebenfalls auf grünem Terrain und schloss 1,13 Prozent höher bei 2.547,67 Zählern. Für gute Laune am Aktienmarkt sorgte ausnahmsweise der Handelskonflikt. Die Gespräche zwischen den USA und China wurden am Mittwoch noch weitergeführt. Damit schürte sich die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Zollstreits. David Madden von CMC Markets UK gab sich optimistisch:"Nun wird auf weitere Details von beiden Seiten gewartet. Aber es hat den Anschein, dass das Treffen gut gelaufen ist."Hinzu kommen die Aussagen eines US-Notenbankers, welche darauf hindeuten, dass die Fed in diesem Jahr doch taubenhafter agieren könnte, als befürchtet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der EuroSTOXX 50 tendierte im Mittwochshandel zunächst deutlich fester, zeigte sich im weiteren Verlauf allerdings volatil und ging allerdings 0,5 Prozent stabiler bei 3.070,75 Punkten aus dem Handel. Die Vorgaben aus den USA und Asien verleiteten Anleger zu Käufen. An den Börsen weltweit ging es am Mittwoch nach oben, da sich eine Annäherung zwischen China und den USA im Handelsstreit abzeichnete. So hatte US-Präsident Donald Trump am Dienstag per Twitter mitgeteilt, dass die Gespräche "sehr gut" liefen. Als positives Signal wurde außerdem gewertet, dass die Verhandlungen am Mittwoch weiter gingen, also länger andauerten als ursprünglich geplant. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen haben sich mit Gewinnen aus dem Mittwochshandel verabschiedet, mussten ihre Höchststände aber hinter sich lassen. Der Dow Jones legte im Handelsverlauf zunächst deutlicher zu, im späten Handel schrumpften die Gewinne aber. Am Ende verzeichnete der Leitindex ein Plus von 0,38 Prozent und schloss bei 23.878,01 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zur Wochenmitte zu. Am Ende reichte es für ein Plus von 0,87 Prozent auf 6.957,08 Zähler. Für Optimismus sorgte am Mittwoch vor allem die Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vertreter beider Länder hatten ihre Gespräche jüngst verlängert, was am Markt als positives Signal für eine baldige Einigung aufgenommen wurde. Am Donnerstag sollen die Ergebnisse der Verhandlungen präsentiert werden. Als weiteres gutes Zeichen wurden jüngste taubenhafte Aussagen der Fed gedeutet. Die US-Notenbank hat einen vorsichtigeren geldpolitischen Kurs in der Zukunft signalisiert. Nach Einschätzung vieler Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss (FOMC) könne man künftig "geduldiger" hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen sein, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken