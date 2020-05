Außerdem hat eine Reihe von Unternehmen ihre Geschäftszahlen veröffentlicht, darunter die Commerzbank , United Internet , Deutsche Wohnen nd LEONI .

In einer Video-Anhörung des Senats hat der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor einer übertrieben schneller Rückkehr zur Normalität gewarnt, während Präsident Donald Trump derzeit die Lockerungen vorantreibt. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China beschäftigt die Anleger weiter.

Der deutsche Aktienmarkt weist am Mittwoch klare Verluste aus.

Daneben dämpfen auch die wieder wachsenden Spannungen zwischen den USA und China die Kauflaune. Jüngsten Berichten zufolge denkt die Regierung in Peking offenbar über Nachverhandlungen des Handelsabkommens nach.

Tagtäglich neue Nachrichten über weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen hatten die Aktienmärkte in den letzten Tagen gestützt. Doch nun kommen Zweifel auf, ob die Wirtschaft nach dem Shutdown tatsächlich schnell wieder hochgefahren werden kann. So hat der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump,Anthony Fauci, vor "wirklich schwerwiegenden" Konsequenzen gewarnt, sollte die Lockerungen zu schnell erfolgen.

Der EuroSTOXX 50 startete 0,42 Prozent schwächer bei 2.872,01 Stellen und fälltt anschließend tiefer in die Verlustzone.

Die Börsen in Europa präsentieren sich am Mittwoch mit Abschlägen.

Die US-Börsen wiesen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Der Dow Jones wies zum Handelsstart noch ein kleines Plus aus, tendierte nach einigem Hin und Her größtenteils jedoch in der Verlustzone. Letztlich ging er 1,89 Prozent tiefer bei 23.764,78 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite konnte anfänglich noch zulegen, aber gab schon bald darauf nach. Auch er büßte letztlich 2,06 Prozent auf 9.002,55 Stellen ein.

Die weltweiten Lockerungen der Corona-Beschränkungen schüren zwar einerseits die Hoffnung der Anleger, eine wirtschaftliche Erholung könne nun schneller vonstatten gehen. Auf der anderen Seite bleibt jedoch die Angst vor einer weiteren Infektionswelle groß. Daneben sorgte auch der US-chinesischen Handelsstreit wieder für Unsicherheit: "Das gestiegene Risiko für die US-chinesischen Handelsbeziehungen und die Corona-Daten aus besonders stark betroffenen Ländern kommen für Anleger ungelegen", kommentierte James Athey, Investment-Experte bei Aberdeen Standard die Lage gegenüber dpa. Die stark gefallene Inflationsrate in den USA zeigte auf das Marktgeschehen hingegen kaum Auswirkungen. Diese war zuletzt so stark zurückgegangen wie in 2008. Die Aussagen vom anerkannten Immunologen Anthony Fauci hinsichtlich der Corona-Lockerungen sorgten im späten Handel dann für weitere Unsicherheit. Dieser warnte vor einer zu schnellen Rückkehr zur Normalität: "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben".

