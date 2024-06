Asiens Börsen überwiegend leichter -- Tesla-Aktionäre stimmen Musks Aktienpaket zu -- Adobe hebt Jahresprognose an -- BVB, Rheinmetall, Heidelberg Materials im Fokus

Anleger am deutschen Aktienmarkt wagten sich am Donnerstag nicht aus ihrer Deckung.

Der DAX hat den neuen Handelstag kaum bewegt begonnen und zeigte sich anschließend klar leichter. Dabei riss er sogar die 18.300-Punkte-Marke. Letztendlich ging der deutsche Leitindex 1,96 Prozent schwächer bei 18.265,68 Punkten aus dem Handel.

Der TecDAX musste Verluste hinnehmen, nachdem er ebenfalls stabil gestartet war. Zum Handelsschluss notierte er 1,76 Prozent tiefer bei 3.400,62 Punkten.

Damit konsolidierte der deutsche Leitindex seine Vortagesgewinne am Donnerstag, nachdem die Fed am Vorabend verkündete, den Leitzins wie zuvor mehrheitlich erwartet weiterhin unverändert zu lassen. Trotz dessen, dass die US-Verbraucherpreise im Mai etwas weniger stark gestiegen sind als erwartet, hält die US-Notenbank an ihrer Hochzinspolitik fest und deutet für dieses Jahr lediglich eine Zinssenkung an. "Die Fed äußerte sich vorsichtig trotz der sich abkühlenden Inflation", hieß es am Morgen von der UBS.

"Auch der DAX kann mit dem Tempo der US-Techs nicht Schritt halten", schrieb derweil der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Außerdem drückte die Gefahr eines Handelskriegs auf die Stimmung der Anleger. "China und Frankreich belasten", so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Aus dem angelsächsischen Raum kam wiederholt Kritik, dass die deutsche Wirtschaft zu stark von China abhänge.

