Asiens Börsen geben ab -- HUGO BOSS verdoppelt Umsatz

Anleger in Frankfurt hielten sich am Dienstag zurück.

Der DAX hatte zwar mit einem kleinen Abschlag eröffnet, danach rückte er aber vorübergehend ganz nahe an sein jüngstes Rekordhoch heran, bevor er wieder an die Nulllinie zurückfiel. Schlussendlich ging er mit einem minimalen Minus von 0,01 Prozent bei 15.789,64 Punkten in den Feierabend. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex kurz vor Börsenschluss ein neues Rekordhoch bei 15.806,90 Punkten aufgestellt, an dem er am heutigen Dienstag jedoch knapp scheiterte. Der TecDAX konnte hingegen nach einem etwas schwächeren Start ins Plus drehen und schloss 0,33 Prozent höher bei 3.645,77 Punkten.

Wie die Experten der Schweizer Bank Credit Suisse laut der dpa verlauteten, bleiben Aktien weiterhin gefragt. Allerdings sei auch eine Gefahr der Übertreibung nicht von der Hand zu weisen, weshalb dennoch Vorsicht gelten sollte. Dabei werfen die Experten vor allem einen Blick auf die Bilanzen. Gibt es mehr Unternehmensgewinne, könnte dies die Bewertungen noch höher tragen.

