Trump: 'Nicht glücklich', wenn Chinesen Mehrheit an Tiktok behalten. Ceconomy verlängert mit Interimschef Düttmann. Delivery Hero kauft für hunderte Millionen in Lateinamerika zu. Sony bringt PS5 am 12. November auf den Markt und gibt den Preis bekannt. BOJ hält Geldpolitik weiter stabil.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in den Donnerstagshande starten. Der DAXhatte am Vortag 0,29 Prozent auf 13.255,37 Einheiten gewonnen. Der TecDAX schloss 0,79 Prozent höher bei 3.117,23 Punkten. Am Donnerstag dürften Anleger unterdessen zum Start rote Vorzeichen zu sehen bekommen. Schuld ist die US-Notenbank Federal Reserve, die am Vortag bekannt gegeben hatte, nicht nur ihre Leitzinsen unverändert zu lassen, sondern nach den jüngsten Wirtschaftsprojektionen die Zinsen bis mindestens 2023 nicht anfassen zu wollen. An den Märkten sei eine Zinserhöhung sogar frühestens erst im Herbst 2024 eingepreist, sagt Ulrich Stephan, Chefstratege für Privatkunden bei der Deutschen Bank. Einige Marktteilnehmer hätten vorsichtige Andeutungen zu einer möglichen baldigen Erhöhung der Anleihenkäufe erwartet. Doch diese seien ausgeblieben.





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch leicht höher. Der EuroSTOXX 50 startete fast auf Vortagesniveau, schaffte es am Vormittag aber ins Plus, nachdem die OECD bekannt gegeben hatte, dass die Weltwirtschaft weniger als bisher erwartet unter den Folgen der COVID-19-Pandemie leidet. In den Feierabend ging der Index 0,20 Prozent fester bei 3.338,84 Punkten. "Das ist heute wieder einer dieser Tage, die erst abends richtig losgehen. Alle warteten auf die Fed", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners im Hinblick auf fehlende weitere Impulse. Die US-Notenbanker werden am Abend ihre geldpolitische Entscheidung verkünden. Weder von den Vorlagen aus Asien noch von der Devisen- und der Zinsseite waren im Vorfeld stärkere Impulse zu erwarten. Positiv gesehen wurde allerdings, dass die Rohstoffpreise am Morgen auf breiter Front anziehen: "Die Risikobereitschaft bleibt relativ hoch", so ein weiterer Teilnehmer.





Zur Wochenmitte fanden die US-Börsen keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones zeigte sich zum Start freundlich: Er gewann 0,12 Prozent auf 28.031,69 Punkte hinzu. Im weiteren Verlauf baute er seine Gewinne teils kräftig aus, musste dann jedoch einen Großteil von ihnen wieder abgeben. Zur Schlussglocke stand noch ein kleines Plus von 0,13 Prozent bei 28.032,38 Punkten an der Kurstafel. Der NASDAQ Composite startete mit plus 0,28 bei 11.222,08 Zählern in den Handel und zeigte sich zunächst unentschlossen. Letztendlich geriet er jedoch unter Druck und beendete den Tag mit einem deutlichen Minus von 1,25 Prozent bei 11.050,47 Punkten. Anleger hatten zur Wochenmitte vor allem ein großes Thema: Die Sitzung der US-Notenbank Fed, welche am Mittwoch abgeschlossen wurde. Wie erwartet haben die Währungshüter den Leitzins nicht angepasst. Aus den neuen Prognosen ging außerdem hervor, dass der Leitzins wohl bis 2023 rekordtief bleiben wird. Zudem bewertete die Fed den wirtschaftlichen Einbruch in diesem Jahr laut den Projektionen nicht mehr ganz so dramatisch.